Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Венгрия не изменит позиции по российским энергоносителям и членству Украины в ЕС ни под какой угрозой из Киева, сообщила пресс-служба правительства страны.
"Украина требует, чтобы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, выделила ей деньги и поддержала членство Украины в Европейском союзе. Правительство не отступит от своей программы ни под какой угрозой и будет действовать в соответствии со своей конституционной присягой. Оно действует исключительно в интересах венгерского народа и не уступает требованиям какой-либо иностранной державы", — сообщили там изданию "Известия".
Венгрия лишилась поставок нефти по трубопроводу "Дружба" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На прошлой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00