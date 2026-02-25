Рейтинг@Mail.ru
Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 25.02.2026 (обновлено: 00:47 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/vengriya-2076521263.html
Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу
Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу - РИА Новости, 25.02.2026
Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу
Венгрия не изменит позиции по российским энергоносителям и членству Украины в ЕС ни под какой угрозой из Киева, сообщила пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:23:00+03:00
2026-02-25T00:47:00+03:00
в мире
венгрия
евросоюз
украина
киев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e46512161a5c84dd093c75d68c9bba83.jpg
https://ria.ru/20260225/sijjarto-2076520135.html
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571859218_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_059022baf2c6124f13f14a4545f87592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, евросоюз, украина, киев, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Евросоюз, Украина, Киев, Мирный план США по Украине
Власти Венгрии пообещали не менять позиции по Украине и российскому топливу

Венгрия не изменит позиции по членству Украины в ЕС из-за угроз из Киева

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Венгрия не изменит позиции по российским энергоносителям и членству Украины в ЕС ни под какой угрозой из Киева, сообщила пресс-служба правительства страны.
"Украина требует, чтобы Венгрия отказалась от российских энергоносителей, выделила ей деньги и поддержала членство Украины в Европейском союзе. Правительство не отступит от своей программы ни под какой угрозой и будет действовать в соответствии со своей конституционной присягой. Оно действует исключительно в интересах венгерского народа и не уступает требованиям какой-либо иностранной державы", — сообщили там изданию "Известия".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России
00:05
Венгрия лишилась поставок нефти по трубопроводу "Дружба" 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге обе страны попросили Хорватию отойти от санкций и разрешить поставки российской нефти по морю.
На прошлой неделе Словакия и Венгрия объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит работу "Дружбы".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. А накануне Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок сырья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
 
В миреВенгрияЕвросоюзУкраинаКиевМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала