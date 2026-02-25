В РСТ оценили интерес российских туристов к Венесуэле

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венесуэла будет востребована у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.
Ранее Минэкономразвития России вслед за МИД России информировал о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении.
"Направление будет востребовано у россиян, если ситуация в стране, включая безопасность перелетов, полностью нормализуется", - рассказали в РСТ.
В РСТ подчеркнули, что после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в Венесуэлу и формирования туда туров, туроператоры ждут возобновления авиарейсов в страну.
В компании Venetur Rusia заявили о ранее поступавших запросах от туристов и традиционному интересу к направлению. "В то же время возобновление продаж туров во многом зависит от решений авиакомпаний и формирования их полетных программ", - сказал генеральный директор компании Venetur Rusia Калим Себастьян Дэлия
С этим согласны и в компании Pegas Touristik. Данное направление востребовано у российских туристов и при благоприятном исходе спрос на туры в Венесуэлу среди россиян может восстановиться довольно быстро. Однако там добавили, что большинство туристов, планировавших поездку в Венесуэлу, выбрали альтернативные направления, не дожидаясь возобновления авиасообщения.
Генеральный директор компании Анна Подгорная отметила, что говорить о полноценном запуске полетных программ можно будет только после всесторонней оценки всех рисков, в том числе связанных с обеспечением безопасности авиаперевозок. "Такие решения требуют взвешенного подхода и тщательной проработки со стороны авиакомпаний и туроператоров", - подчеркнула она.
В то же время в туроператоре "Арт-Тур" пока не отмечают всплеска запросов по направлению - туристы чаще интересуются Кубой. "Отмена рекомендации не посещать страну всегда позитивна для рынка, и, если далее все будет спокойно, скорее всего, в Каракас через какое-то время снова начнут летать самолеты из России. Но пока не понятно, как будет развиваться ситуация. Ждем нормализации ситуации в стране", - рассказал генеральный директор компании Дмитрий Арутюнов.
