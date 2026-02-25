Рейтинг@Mail.ru
07:27 25.02.2026
Трамп объявил о вручении награды семье погибшей девушки-нацгвардейца
Трамп объявил о вручении награды семье погибшей девушки-нацгвардейца
Президент США Дональд Трамп объявил о вручении семье погибшей в Вашингтоне девушки-нацгвардейца Сары Бекстром, а также ее выжившему товарищу Эндрю Вульфу... РИА Новости, 25.02.2026
2026
Трамп объявил о вручении награды семье погибшей девушки-нацгвардейца

Трамп вручил семье убитой девушки-нацгвардейца Пурпурное сердце

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о вручении семье погибшей в Вашингтоне девушки-нацгвардейца Сары Бекстром, а также ее выжившему товарищу Эндрю Вульфу военной награды Пурпурное сердце.
"Я попрошу высокоуважаемого генерала Джеймса Сьюарда вручить старшему сержанту Эндрю Вульфу и замечательной семье Сары Бекстром награду, учрежденную нашим покойным великим президентом Джорджем Вашингтоном. Она называется Пурпурное сердце", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась.
