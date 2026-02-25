Рейтинг@Mail.ru
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
13:51 25.02.2026
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр - РИА Новости, 25.02.2026
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
Склады с запасами на случай войны начали создавать в варшавском метро, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, рафал тшасковски, польша, варшава
В мире, Рафал Тшасковски, Польша, Варшава
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр

Тшасковский: в метро Варшавы начали создавать склады с запасами на случай войны

ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Склады с запасами на случай войны начали создавать в варшавском метро, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
"Три ассоциации с варшавским метро: во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых - прекрасное место для чтения книг, а в-третьих - это подземный щит или наша общая безопасность. Да, метро - это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности", - заявил Тшасковский в видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Он пояснил, что в метро начали создавать материальные запасы на случай необходимости укрытия в нем большого количества людей.
"В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок", - сказал градоначальник.
"Метро будет выполнять роль не только склада, но и место укрытия для варшавян", - заключил он.
* принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Танк Т-72Б3М в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"У наших границ". В Польше сделали тревожное заявление о войне с Россией
22 февраля, 22:16
 
