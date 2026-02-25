https://ria.ru/20260225/varshava-2076635702.html
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр - РИА Новости, 25.02.2026
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
Склады с запасами на случай войны начали создавать в варшавском метро, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:51:00+03:00
2026-02-25T13:51:00+03:00
2026-02-25T13:51:00+03:00
в мире
рафал тшасковски
польша
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_0:160:3070:1888_1920x0_80_0_0_98d1f9cdea4bd0fcfbd8c88a9588809f.jpg
https://ria.ru/20260222/polsha-2076135910.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662128_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a2cf290c9a33ac09d2b89158f1864cb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафал тшасковски, польша, варшава
В мире, Рафал Тшасковски, Польша, Варшава
В варшавском метро начали создавать склады на случай войны, заявил мэр
Тшасковский: в метро Варшавы начали создавать склады с запасами на случай войны
ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Склады с запасами на случай войны начали создавать в варшавском метро, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.
"Три ассоциации с варшавским метро: во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых - прекрасное место для чтения книг, а в-третьих - это подземный щит или наша общая безопасность. Да, метро - это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности", - заявил Тшасковский
в видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
).
Он пояснил, что в метро начали создавать материальные запасы на случай необходимости укрытия в нем большого количества людей.
"В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи штук различного оборудования. И это только начало закупок", - сказал градоначальник.
"Метро будет выполнять роль не только склада, но и место укрытия для варшавян", - заключил он.
* принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ