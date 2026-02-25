В ФМБА сообщили о готовности двух вакцин от колоректального рака

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две пептидные вакцины от колоректального рака уже готовы, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.
"Наш город Одинцово, где находятся национально-научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже две вакцины готовы, и уже будут вводить. <…> К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть", — сказала она, выступая на Форуме будущих технологий.
В конце ноября Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины "Онкопепт" для лечения колоректального рака. Она создана Центром физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА.
Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, эта технология основана на глубоком анализе генетического материала опухоли. Специалисты с помощью уникального биоинформатического алгоритма выявляют специфические мутации, на основе которых синтезируется персональный набор пептидов (очень коротких участков белков). При введении пациенту эти пептиды обучают его иммунную систему точно распознавать и уничтожать опухолевые клетки.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024-м главной темой форума была медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия. Нынешний форум посвящен биоэкономике.