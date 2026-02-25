https://ria.ru/20260225/ural-2076581143.html
На Урале полиция нашла пропавшую девочку
На Урале полиция нашла пропавшую девочку - РИА Новости, 25.02.2026
На Урале полиция нашла пропавшую девочку
Полицейские в Свердловской области нашли пропавшую девочку, которая всю ночь провела на кладбище в легкой одежде, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции...
В Свердловской области нашли пропавшую девочку, уснувшую на могиле бабушки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости.
Полицейские в Свердловской области нашли пропавшую девочку, которая всю ночь провела на кладбище в легкой одежде, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона
.
По данным ведомства, в ходе патрулирования ранним утром сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы
Никита Валеев и Юрий Бурнатов обнаружили ребенка на дороге, ведущей в сторону Среднеуральска
. Девочка, на вид 10-12 лет, шла вдоль проезжей части без сопровождения взрослых, была легко одета и заметно замерзла.
"Как рассказала несовершеннолетняя, накануне вечером она ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там девочка уснула и провела всю ночь на улице при минусовой температуре, а утром, продрогшая, отправилась пешком домой", – рассказали в ГАИ
.
Девочку доставили в отдел полиции, где укутали в теплые одеяла, напоили горячим чаем и вызвали "скорую". Врачи осмотрели девочку – несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения ей удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась.
Позднее школьницу передали родителям, которые все это время разыскивали дочь. Мать и отец поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за спасение ребенка. Однако административного протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка им не удалось избежать. Кроме того, семью поставили на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.