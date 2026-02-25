На Урале полиция нашла пропавшую девочку

Девочку доставили в отдел полиции, где укутали в теплые одеяла, напоили горячим чаем и вызвали "скорую". Врачи осмотрели девочку – несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения ей удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась.

Позднее школьницу передали родителям, которые все это время разыскивали дочь. Мать и отец поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за спасение ребенка. Однако административного протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка им не удалось избежать. Кроме того, семью поставили на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.