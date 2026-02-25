Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Участились случаи, когда гражданские лица покупают себе офицерские должности и звания в вооруженных силах Украины. Раньше ограничивались только тем, чтобы откупиться (у сотрудников территориальных центров комплектации - ред.) от мобилизации", - сказал собеседник агентства.