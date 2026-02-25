Рейтинг@Mail.ru
23:45 25.02.2026
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Участились случаи, когда гражданские лица покупают себе офицерские должности и звания в вооруженных силах Украины. Раньше ограничивались только тем, чтобы откупиться (у сотрудников территориальных центров комплектации - ред.) от мобилизации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие офицеры чаще всего попадают на заранее подготовленные должности в тылу.
Медики выносят раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": в США выступили с признанием о ситуации на СВО
Вчера, 06:59
 
