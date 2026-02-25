https://ria.ru/20260225/ukraina-2076766640.html
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл - РИА Новости, 25.02.2026
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл
Граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T23:45:00+03:00
2026-02-25T23:45:00+03:00
2026-02-25T23:45:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260225/svo-2076545771.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Украинцы стали покупать офицерские звания и должности для зачисления в тыл
РИА Новости: украинцы стали покупать офицерские должности для зачисления в тыл
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Граждане Украины стали еще активнее покупать офицерские звания и должности, чтобы избежать попадания на фронт, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Участились случаи, когда гражданские лица покупают себе офицерские должности и звания в вооруженных силах Украины. Раньше ограничивались только тем, чтобы откупиться (у сотрудников территориальных центров комплектации - ред.) от мобилизации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, такие офицеры чаще всего попадают на заранее подготовленные должности в тылу.