"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 25.02.2026
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины - РИА Новости, 25.02.2026
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдает в них проигравшую сторону, заявил депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер... РИА Новости, 25.02.2026
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

Шуленбург: риторика лидеров ЕС по Украине выдает в них проигравшую сторону

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдает в них проигравшую сторону, заявил депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
"Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Признать поражение". На Западе сделали тревожное предупреждение Зеленскому
Вчера, 18:09
Политик также отметил, что последняя резолюция Европарламента по Украине полна "абсурдных противоречий".

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Хамит хозяевам". Выходка Зеленского поразила экс-премьера Украины
Вчера, 15:19
 
