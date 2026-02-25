Западная помощь Украине рано или поздно иссякнет, заявил посол в Лондоне

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Западная помощь Украине уже постепенно иссякает, рано или поздно она закончится, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"На данный момент мы, конечно, видим эскалацию конфликта из-за участия в нем Западной Европы . Они снабжают Украину оружием, деньгами, предоставляют экономическую и политическую помощь… Но мы видим, что эта поддержка иссякает, ее становится все меньше и меньше… Понятно, что этот процесс рано или поздно, он подойдет к концу", - сказал Келин в интервью британской радиостанции LBC

Посол подчеркнул, что европейские страны выступают за продление конфликта, однако все понимают, что Украина неуклонно проигрывает.

"Она (Украина - ред.) проигрывает экономически, она теряет промышленный потенциал, она теряет человеческий потенциал из-за массового исхода украинцев с Украины и из-за потерь на фронте", - добавил дипломат.

"На данный момент у нас нет даты продолжения женевских переговоров с Украиной с участием Соединенных Штатов, но они проходят совсем не так, как хотелось бы европейским странам, которые выступают за затягивание конфликта", - заключил посол.