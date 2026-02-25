https://ria.ru/20260225/ukraina-2076752965.html
Западная помощь Украине рано или поздно иссякнет, заявил посол в Лондоне
Западная помощь Украине рано или поздно иссякнет, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 25.02.2026
Западная помощь Украине рано или поздно иссякнет, заявил посол в Лондоне
Западная помощь Украине уже постепенно иссякает, рано или поздно она закончится, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 25.02.2026
Западная помощь Украине рано или поздно иссякнет, заявил посол в Лондоне
Келин: помощь Запада Украине рано или поздно иссякнет
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Западная помощь Украине уже постепенно иссякает, рано или поздно она закончится, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"На данный момент мы, конечно, видим эскалацию конфликта из-за участия в нем Западной Европы
. Они снабжают Украину
оружием, деньгами, предоставляют экономическую и политическую помощь… Но мы видим, что эта поддержка иссякает, ее становится все меньше и меньше… Понятно, что этот процесс рано или поздно, он подойдет к концу", - сказал Келин
в интервью британской радиостанции LBC
.
Посол подчеркнул, что европейские страны выступают за продление конфликта, однако все понимают, что Украина неуклонно проигрывает.
"Она (Украина - ред.) проигрывает экономически, она теряет промышленный потенциал, она теряет человеческий потенциал из-за массового исхода украинцев с Украины и из-за потерь на фронте", - добавил дипломат.
По словам Келина, позиция Европы
и Владимира Зеленского
резко отличается от той, которая была выработана США
и Россией
на встрече лидеров стран на Аляске
и на основе которой походили переговоры в Женеве
.
"На данный момент у нас нет даты продолжения женевских переговоров с Украиной с участием Соединенных Штатов, но они проходят совсем не так, как хотелось бы европейским странам, которые выступают за затягивание конфликта", - заключил посол.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский
по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины Рустем Умеров
отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным
и Дональдом Трампом
на саммите на Аляске.