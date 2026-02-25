МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о защите суверенитета Украины, но, продолжая конфликт с Россией, лишь усиливает угрозу ему, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию. Использовались все возможные меры, однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось", — отметил он.
Как заметил аналитик, потери Украины несопоставимы с российскими.
"Важно понимать, что Украина ведет это противостояние, задействовав все свои ресурсы, до последнего. Россия — нет. <…> Россия не задействовала весь свой потенциал в этом конфликте — и это крайне важный момент", — заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".