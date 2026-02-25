Рейтинг@Mail.ru
"Переломить ситуацию". Заявление Зеленского о территориях поразило Запад - РИА Новости, 25.02.2026
21:38 25.02.2026
"Переломить ситуацию". Заявление Зеленского о территориях поразило Запад
Меркурис: Украина не может переломить ход конфликта с Россией

© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский говорит о защите суверенитета Украины, но, продолжая конфликт с Россией, лишь усиливает угрозу ему, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Украинская сторона предпринимала самые разные тактические и стратегические попытки переломить ситуацию. Использовались все возможные меры, однако компенсировать несоизмеримо больший потенциал России так и не удалось", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Устранят свои же". В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского
Вчера, 19:28
Меркурис подчеркнул, что не видит ни стратегии, ни плана, которые помогли бы Украине изменить динамику конфликта. По словам эксперта, все замыслы Киева строятся на попытках истощить Россию, однако это невозможно.
Как заметил аналитик, потери Украины несопоставимы с российскими.
"Важно понимать, что Украина ведет это противостояние, задействовав все свои ресурсы, до последнего. Россия — нет. <…> Россия не задействовала весь свой потенциал в этом конфликте — и это крайне важный момент", — заключил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Вчера, 19:01
 
