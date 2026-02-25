Рейтинг@Mail.ru
Украина вышла из 30 соглашений СНГ - РИА Новости, 25.02.2026
21:30 25.02.2026
Украина вышла из 30 соглашений СНГ
Украина вышла из 30 соглашений СНГ - РИА Новости, 25.02.2026
Украина вышла из 30 соглашений СНГ
Украина вышла из 30 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), свидетельствую указы Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.02.2026
в мире
украина
киев
алма-ата
владимир зеленский
снг
украина
киев
алма-ата
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, украина, киев, алма-ата, владимир зеленский, снг
В мире, Украина, Киев, Алма-Ата, Владимир Зеленский, СНГ
Украина вышла из 30 соглашений СНГ

Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений СНГ

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Украина вышла из 30 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), свидетельствую указы Владимира Зеленского.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 конституции Украины, руководствуясь статьями 56, 62 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины", постановляю выйти из таких международных договоров Украины в рамках Содружества Независимых Государств", - говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского.
Украина, в частности, выходит из соглашений о координационных институтах СНГ, о военной присяге в стратегических силах, о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения.
Также Киев выходит из соглашений о принципах обеспечения вооруженных сил государств СНГ вооружением, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; о принципах обеспечения вооруженных сил СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Кроме того, Украина вышла из соглашения о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, протокола о статусе групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ.
"Выйти из соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенной 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Министерству иностранных дел Украины сообщить в установленном порядке депозитарию соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из указанного соглашения", - говорится во втором указе Зеленского.
В миреУкраинаКиевАлма-АтаВладимир ЗеленскийСНГ
 
 
