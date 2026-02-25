https://ria.ru/20260225/ukraina-2076733688.html
На Украине арестовали подозреваемого в получении взятки сотрудника СБУ
На Украине арестовали подозреваемого в получении взятки сотрудника СБУ
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал обвиняемому в получении 68 тысяч долларов взятки сотруднику СБУ меру пресечения в виде содержания под... РИА Новости, 25.02.2026
