19:31 25.02.2026 (обновлено: 23:57 25.02.2026)
На Украине арестовали подозреваемого в получении взятки сотрудника СБУ
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал обвиняемому в получении 68 тысяч долларов взятки сотруднику СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в среду в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 февраля сообщило о задержании сотрудника управления СБУ в Киеве и Киевской области за взятку в размере 68 тысяч долларов от двоих граждан за снятие их с розыска военкомата и предоставление отсрочки от мобилизации
"Судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 5 миллионов гривен (115,5 тысяч долларов – ред.) залога к работнику одного из межрайонных отделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, которого разоблачили на получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Имя подозреваемого в ведомстве не называют.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
На Украине не уволили чиновника, нашедшего 650 тысяч долларов в гараже
24 февраля, 23:02
 
В миреКиевКиевская областьУкраинаСлужба безопасности УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
