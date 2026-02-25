"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
«
"Война НАТО продолжают разрывать на части то, что осталось от Украины. Когда диктаторские похитители попытались выкрасть молодого человека, его отец напал на головорезов Зеленского с ножом, после чего его застрелили. Добро пожаловать в "Свободную Европу", которая скоро будет в вашем городе", — написал он.
Так Боуз прокомментировал видео, на котором молодого человека пытаются насильно затолкнуть в автомобиль и избивают. Ему на помощь пришел другой мужчина, однако его впоследствии застрелили.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.