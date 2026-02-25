На Украине сотрудник военкомата снимал мужчин с воинского учета за взятки

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудник Кировоградского областного военкомата на Украине за деньги снимал мужчин с воинского учета, отпускал после задержания и давал бронь от мобилизации, сообщили в государственном бюро расследований.

По информации ведомства, за 6 тысяч долларов военнослужащий обещал снять с розыска и отпустить из военкомата после принудительной доставки, до 20 тысяч долларов брал за оформление брони от мобилизации, более 20 тысяч долларов - снятие с воинского учета. Фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.