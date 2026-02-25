https://ria.ru/20260225/ukraina-2076721134.html
На Украине сотрудник военкомата снимал мужчин с воинского учета за взятки
2026
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудник Кировоградского областного военкомата на Украине за деньги снимал мужчин с воинского учета, отпускал после задержания и давал бронь от мобилизации, сообщили в государственном бюро расследований.
"Разоблачили военнослужащего Кировоградского областного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.), который организовал схему заработка на уклонении от мобилизации. По данным следствия, офицер фактически ввел систему "платных услуг" для военнообязанных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, за 6 тысяч долларов военнослужащий обещал снять с розыска и отпустить из военкомата после принудительной доставки, до 20 тысяч долларов брал за оформление брони от мобилизации, более 20 тысяч долларов - снятие с воинского учета. Фигуранту предъявлено обвинение в получении взятки. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.