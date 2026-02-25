Командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления Службы безопасности Украины в Житомирской области задержаны по подозрению в коррупции при строительстве укрытий на военных аэродромах, сообщили в среду в СБУ.

"Задержан командующий логистикой командования воздушных сил ВСУ и глава управления СБУ в Житомирской области… Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах сил обороны", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Имен подозреваемых в СБУ не называют. По информации ведомства, в мае 2025 года на строительство укрытий было выделено 1,4 миллиарда гривен (32,3 миллиона долларов). При этом проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена.

"Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 миллионов гривен (более 300 тысяч долларов – ред.). Задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи им 320 тысяч долларов", - отметили в СБУ.