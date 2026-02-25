https://ria.ru/20260225/ukraina-2076687979.html
Командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию
Командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию - РИА Новости, 25.02.2026
Командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию
Командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления Службы безопасности Украины в Житомирской области задержаны по подозрению в коррупции при... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:28:00+03:00
2026-02-25T16:28:00+03:00
2026-02-25T16:28:00+03:00
Командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию
СБУ: командующего логистикой воздушных сил ВСУ задержали за коррупцию
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления Службы безопасности Украины в Житомирской области задержаны по подозрению в коррупции при строительстве укрытий на военных аэродромах, сообщили в среду в СБУ.
Ранее в среду депутат Верховной рады
(внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) Алексей Гончаренко сообщил о задержании командующего логистикой воздушных сил ВСУ
и начальника управления СБУ
в Житомирской области
.
"Задержан командующий логистикой командования воздушных сил ВСУ и глава управления СБУ в Житомирской области… Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах сил обороны", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Имен подозреваемых в СБУ не называют. По информации ведомства, в мае 2025 года на строительство укрытий было выделено 1,4 миллиарда гривен (32,3 миллиона долларов). При этом проекты не отвечали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена.
"Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 миллионов гривен (более 300 тысяч долларов – ред.). Задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи им 320 тысяч долларов", - отметили в СБУ.
В ведомстве уточнили, что подозреваемым готовятся предъявить обвинение в присвоении, растрате или завладении имущества.