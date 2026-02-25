Рейтинг@Mail.ru
На Украине наместника Святогорской лавры УПЦ выпустили под домашний арест
25.02.2026
Религия
 
16:11 25.02.2026 (обновлено: 17:18 25.02.2026)
На Украине наместника Святогорской лавры УПЦ выпустили под домашний арест
На Украине наместника Святогорской лавры УПЦ выпустили под домашний арест
Суд на Украине выпустил митрополита Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко) под домашний арест, сообщает... РИА Новости, 25.02.2026
На Украине наместника Святогорской лавры УПЦ выпустили под домашний арест

СПЖ: суд выпустил наместника Святогорской лавры УПЦ Арсения под домашний арест

© Фото : УПЦНаместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Суд на Украине выпустил митрополита Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко) под домашний арест, сообщает телеграм-канал лавры.
«

""Выслушав стороны защиты и обвинения, судья Татьяна Васильевна Безрук удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, она огласила решение суда: заменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 25 апреля 2026 г. без применения электронного средства контроля", - сообщается в телеграм-канале лавры.

Митрополита Арсения освободили из-под ареста прямо в зале суда. Иерарх находился в СИЗО с 25 апреля 2024 года.
В телеграм-канале Святогорской лавры сообщается, что митрополит Арсений принял участие в заседании суда очно. В зал суда его поддержать пришли верующие Украинской православной церкви.
Служба безопасности Украины ранее заявила, что завела уголовное дело против митрополита по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
"Это политическое самоубийство". От чего Киев не откажется никогда
23 февраля, 08:00
"Это политическое самоубийство". От чего Киев не откажется никогда
23 февраля, 08:00
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Перепрошивание Украины в анти-Россию: история и современность
24 октября 2025, 08:00
 
Религия Украина Россия Владимир Зеленский Украинская православная церковь Вооруженные силы Украины Русская православная церковь Ситуация вокруг УПЦ
 
 
