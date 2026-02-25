На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил российскую рок-певицу Юлию Чичерину к 12 годам лишения свободы по пяти статьям, сообщила пресс-служба суда украинской столицы.
"В соответствии с данным приговором Чичериной Юлии Дмитриевне судом назначено наказание... в виде двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Чичерина неоднократно выступала в поддержку России и военнослужащих ВС РФ. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
