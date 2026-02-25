Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076652885.html
На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы
На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы - РИА Новости, 25.02.2026
На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы
Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил российскую рок-певицу Юлию Чичерину к 12 годам лишения свободы по пяти статьям, сообщила пресс-служба суда... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:46:00+03:00
2026-02-25T14:46:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
юлия чичерина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788092060_0:84:2131:1283_1920x0_80_0_0_e10dc757f08f00694dc6e6d730d9fb6e.jpg
https://ria.ru/20250908/reper-2040449124.html
https://ria.ru/20250630/apachev-2026217921.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788092060_286:0:2131:1384_1920x0_80_0_0_465ebd7962f0e81d96b0cb68252d4b6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, юлия чичерина, служба безопасности украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Юлия Чичерина, Служба безопасности Украины
На Украине суд заочно приговорил Чичерину к 12 годам лишения свободы

В Киеве заочно приговорил певицу Чичерину к 12 годам лишения свободы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПевица Юлия Чичерина
Певица Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Певица Юлия Чичерина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил российскую рок-певицу Юлию Чичерину к 12 годам лишения свободы по пяти статьям, сообщила пресс-служба суда украинской столицы.
"Шевченковским районным судом города Киева вынесен обвинительный приговор, в порядке специального судебного производства, по обвинению российской рок-певицы, музыканта и актрисы Чичериной Юлии Дмитриевны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в социальной сети Facebook*.
Миша Маваши - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Украине заочно осудили российского рэпера
8 сентября 2025, 15:23
Как уточняется в публикации, Чичерину признали виновной в действиях, направленных на изменение госграниц Украины, публичном надругательстве над украинским флагом, незаконном пересечении границы страны, а также в поддержке России.
"В соответствии с данным приговором Чичериной Юлии Дмитриевне судом назначено наказание... в виде двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Чичерина неоднократно выступала в поддержку России и военнослужащих ВС РФ. В марте 2022 года, на следующий месяц после начала российской военной операции против Киева, генпрокуратура Украины завела уголовное дело против Чичериной. Осенью 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила Чичерину в новых преступлениях, по обвинению в которых предусмотрено пожизненное заключение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Музыкант Аким Апачев - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Суд на Украине заочно приговорил рэпера Апачева к 12 годам
30 июня 2025, 09:57
 
В миреРоссияКиевУкраинаЮлия ЧичеринаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала