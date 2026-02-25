Рейтинг@Mail.ru
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит - РИА Новости, 25.02.2026
14:35 25.02.2026
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит - РИА Новости, 25.02.2026
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
Посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене выразила уверенность, что ЕС сможет передать Украине кредит на 90 миллиардов евро к Пасхе. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:35:00+03:00
2026-02-25T14:35:00+03:00
в мире, украина, венгрия, сша, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, США, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит

PBS News: Европа сможет передать Украине кредит в 90 миллиардов евро к Пасхе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене выразила уверенность, что ЕС сможет передать Украине кредит на 90 миллиардов евро к Пасхе.
В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Я уверена, что к Пасхе мы сможем достичь этого… Это деньги, которые нужны украинцам не только для обороны, но и для поддержания украинской экономики на плаву", - сказала посол в эфире программы PBS News, комментируя блокировку кредита Венгрией.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ оценили стратегию Евросоюза по Украине после визита глав ЕК и ЕС в Киев
