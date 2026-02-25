https://ria.ru/20260225/ukraina-2076650234.html
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит - РИА Новости, 25.02.2026
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
Посол Евросоюза в США Йовита Нелюпшене выразила уверенность, что ЕС сможет передать Украине кредит на 90 миллиардов евро к Пасхе. РИА Новости, 25.02.2026
Посол ЕС в США рассказала, когда Европа сможет передать Украине кредит
PBS News: Европа сможет передать Украине кредит в 90 миллиардов евро к Пасхе