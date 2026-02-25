В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев

"Проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Ну не от хорошей жизни ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) этим занимаются. Это должна делать полиция. Причем она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК. Почему видим такие видео? Ну очевидно: потому что приходится", - сказал Истомин в интервью украинскому изданию "Телеграф".