В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев
В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев - РИА Новости, 25.02.2026
В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев
Начальник группы коммуникаций Полтавского областного военкомата Роман Истомин признал, что право задерживать граждан имеют только полицейские, но сотрудники... РИА Новости, 25.02.2026
В военкомате на Украине сделали заявление о задержании украинцев
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Начальник группы коммуникаций Полтавского областного военкомата Роман Истомин признал, что право задерживать граждан имеют только полицейские, но сотрудники военкоматов часто вынуждены делать это сами.
"Проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Ну не от хорошей жизни ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) этим занимаются. Это должна делать полиция. Причем она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК. Почему видим такие видео? Ну очевидно: потому что приходится", - сказал Истомин в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.