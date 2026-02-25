МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail.
"Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не "пропал без вести", и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах", — рассказал изданию украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья.
В статье отмечается, что другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела, чтобы мать его друга могла понять, что ее сын "действительно мертв", и похоронить хотя бы часть.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
