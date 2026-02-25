Рейтинг@Mail.ru
"Ужасные потери". Поступок солдат ВСУ вызвал переполох в Британии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 25.02.2026 (обновлено: 16:50 25.02.2026)
"Ужасные потери". Поступок солдат ВСУ вызвал переполох в Британии
На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail."Мы понесли ужасные...
"Ужасные потери". Поступок солдат ВСУ вызвал переполох в Британии

DM: солдаты ВСУ отдают части тел товарищей их семьям, чтобы те получили выплаты

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Украине военным иногда приходится осквернять тела павших товарищей, чтобы семья могла получить выплаты за их гибель, пишет Daily Mail.

"Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не "пропал без вести", и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах", — рассказал изданию украинец, недавно демобилизованный по состоянию здоровья.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Предложил пряник". Новый план Зеленского поразил Германию
Вчера, 09:26
В статье отмечается, что другой солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого застряло в обломках после обстрела, чтобы мать его друга могла понять, что ее сын "действительно мертв", и похоронить хотя бы часть.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
Вчера, 08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
