Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, - так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места", - сказала Захарова в эфире
радио Sputnik.
По ее словам, если Украина
и получит ядерное оружие, то утратит какие-либо границы страха перед законом.
"Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут не просить и требовать, а просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери есовских институций и включать обратный отсчет", - полагает Захарова
.
Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который "сожрет их первыми".
"Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил", - заключила Захарова.