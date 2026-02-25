Рейтинг@Mail.ru
09:22 25.02.2026 (обновлено: 09:24 25.02.2026)
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС
Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС

Захарова: Украине для вступления в ЕС не хватает только ядерного оружия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, - так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
По ее словам, если Украина и получит ядерное оружие, то утратит какие-либо границы страха перед законом.
"Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут не просить и требовать, а просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери есовских институций и включать обратный отсчет", - полагает Захарова.
Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который "сожрет их первыми".
"Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил", - заключила Захарова.
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
