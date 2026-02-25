МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который "сожрет их первыми".

"Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил", - заключила Захарова.