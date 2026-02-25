https://ria.ru/20260225/ukraina-2076548725.html
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя
2026-02-25T07:45:00+03:00
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Русскоязычным жителям запорожского Гуляйполя, когда населенный пункт был под контролем ВСУ, отказывали в обслуживании в магазинах и предоставлении государственных услуг, рассказал РИА Новости беженец Сергей.
По его словам, сложности возникали как в государственных учреждениях, так и в магазинах.
"Если ты приходишь и пытаешься что-то спросить на русском языке, тебе просто не отвечают. Везде - каждое государственное учреждение. Вплоть до того, что в магазин заходишь: если ты не на украинском делаешь заказ, тебя просто не обслужат", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ
27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
.