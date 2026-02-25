Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076548725.html
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя - РИА Новости, 25.02.2026
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя
Русскоязычным жителям запорожского Гуляйполя, когда населенный пункт был под контролем ВСУ, отказывали в обслуживании в магазинах и предоставлении... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:45:00+03:00
2026-02-25T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065142383_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3fd76436cceb0e53990dc543d1885d33.jpg
https://ria.ru/20260201/dimitrov-2071530509.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065142383_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_b808e5a5e065d30cbb7aa08581249ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Беженец рассказал об отношении ВСУ к русскоязычным жителям Гуляйполя

РИА Новости: русскоязычных жителей Гуляйполя не обслуживали в магазинах

© РИА Новости / Студия Рогаткина | Перейти в медиабанкПодразделения группировки войск "Восток" освободили город Гуляйполе Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили город Гуляйполе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Студия Рогаткина
Перейти в медиабанк
Подразделения группировки войск "Восток" освободили город Гуляйполе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Русскоязычным жителям запорожского Гуляйполя, когда населенный пункт был под контролем ВСУ, отказывали в обслуживании в магазинах и предоставлении государственных услуг, рассказал РИА Новости беженец Сергей.
По его словам, сложности возникали как в государственных учреждениях, так и в магазинах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Беженец рассказал об употреблении ВСУ наркотиков в Димитрове
1 февраля, 11:52
"Если ты приходишь и пытаешься что-то спросить на русском языке, тебе просто не отвечают. Везде - каждое государственное учреждение. Вплоть до того, что в магазин заходишь: если ты не на украинском делаешь заказ, тебя просто не обслужат", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала