"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на слова Каллас о России
07:30 25.02.2026 (обновлено: 07:31 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076547525.html
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на слова Каллас о России
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на слова Каллас о России - РИА Новости, 25.02.2026
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на слова Каллас о России
Евросоюз, пытаясь сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта, заявил экс-глава МИД Индии Канвал... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T07:30:00+03:00
2026-02-25T07:31:00+03:00
в мире
украина
европа
кайя каллас
сергей лавров
владимир зеленский
мид индии
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dd3a83ad4d9312f06b9d7b7926326fb0.jpg
https://ria.ru/20260224/svo-2076254331.html
https://ria.ru/20260220/evropa-2075506654.html
украина
европа
в мире, украина, европа, кайя каллас, сергей лавров, владимир зеленский, мид индии, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД Индии, НАТО, Евросоюз
"Стратегическое поражение". Дипломат ответил на слова Каллас о России

Аналитик Сибал: Евросоюз стал препятствием для мира на Украине

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз, пытаясь сорвать переговоры между Россией, США и Украиной, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта, заявил экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в соцсети Х.
Так он отреагировал на критические высказывания главы евродипломатии Каи Каллас об отказе Москвы идти на уступки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
24 февраля, 08:00
"Корни этого конфликта лежат в распаде СССР, <…> расширении НАТО, отношении к России как угрозе безопасности и попытках изолировать ее от Европы. <…> ЕС сам стал препятствием для мира, препятствуя мирным переговорам", — отметил эксперт.
Вместе с тем он напомнил, что Россия не позволила западным странам добиться выполнения плана против нее.
"США с Европой не достигли своей цели в украинском конфликте — нанести России стратегическое поражение", — подчеркнул Сибал.
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил на "правительственном часе" в Совфеде, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаКайя КалласСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИД ИндииНАТОЕвросоюз
 
 
