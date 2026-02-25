МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. ВСУ бросили группу дезертиров и мобилизованных в "мясное наступление" в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Украинское командование смогло доукомплектовать <...> подразделения 225-го отдельного штурмового полка дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной мясной штурм", — рассказал собеседник агентства.
Атака произошла в районе села Андреевка в Сумской области. Боевую группу противника уничтожили комплексным огневым поражением.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.
На этом участке действует группировка "Север". За минувшие сутки ВСУ потеряли там до 215 военных, четыре ББМ, девять автомобилей, РСЗО, два орудия полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы и несколько складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18