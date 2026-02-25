Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество поисковых запросов о премьер-министре Венгрии Виктора Орбана от украинцев достигло максимума за последние три месяца на фоне хамства Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера, выяснило РИА Новости на основе анализа данных поиска.