Рейтинг@Mail.ru
Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076542663.html
Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном
Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном - РИА Новости, 25.02.2026
Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном
Количество поисковых запросов о премьер-министре Венгрии Виктора Орбана от украинцев достигло максимума за последние три месяца на фоне хамства Владимира... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:07:00+03:00
2026-02-25T06:07:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260224/orban-2076436316.html
https://ria.ru/20260222/orban-2076089921.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном

Украинцы стали чаще интересоваться Орбаном из-за хамства Зеленского

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество поисковых запросов о премьер-министре Венгрии Виктора Орбана от украинцев достигло максимума за последние три месяца на фоне хамства Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера, выяснило РИА Новости на основе анализа данных поиска.
Согласно статистическим данным, количество поисковых запросов "Виктор Орбан" с территории Украины 15 февраля достигло максимума с декабря прошлого года и остается на высоком уровне с тех пор.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан резко высказался о Зеленском
24 февраля, 16:09
При этом количество поисковых запросов украинцев со словами "Орбан Зеленский" достигло максимума за последний год.
Запросы по имени главы МИД Венгрии Петера Сийярто с 10 февраля также держатся на самых высоких за три месяца уровнях.
В середине февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС.
Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Венгерский премьер также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева
22 февраля, 15:31
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала