"Коалиция желающих" признала, что ей нужно разрешение России, пишут СМИ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения президента России Владимира Путина, что может сорвать задумку Лондона и Парижа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой коалиции желающих..

"Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента", - говорится в материале издания.

По мнению инсайдеров в сфере обороны и дипломатии, это значит, что англо-французский план по якобы поддержанию перемирия может быть сорван, стоит Кремлю только захотеть. Как заявил газете один из высокопоставленных дипломатических источников, представители стран-участниц коалиции говорили, что отправят войска на Украину только если Москва на это согласится.

"Если Россия скажет "мы на это не согласны" и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода... Так что от согласия России здесь зависит колоссально много", - отметил собеседник Telegraph.

По мнению другого диписточника, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров. В свою очередь, источник в европейской сфере обороны назвал планы по размещению миротворцев на Украине "довольно гипотетическими".

Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.