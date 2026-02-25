Рейтинг@Mail.ru
Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 25.02.2026
Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК
Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК - РИА Новости, 25.02.2026
Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК
Военнопленный ВСУ Юлий Лавренко рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК, когда шел забирать свою дочку из детского садика. РИА Новости, 25.02.2026
Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК

Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК, когда шел за дочкой в садик

Участники акции протеста возле здания ТЦК в Ужгороде. Кадр видео
Участники акции протеста возле здания ТЦК в Ужгороде. Кадр видео
Соцсети
Участники акции протеста возле здания ТЦК в Ужгороде. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Юлий Лавренко рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК, когда шел забирать свою дочку из детского садика.
Видео с рассказом пленного опубликовало Минобороны. По его словам, первый раз он был мобилизован в 2023 году в марте, попал на курсы сержанта, так как имел высшее образование. После обучения попал в 41-ю бригаду ВСУ, где пробыл два года. Затем был списан по уходу за отцом.
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке насильственной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке мобилизации
Вчера, 01:02
"Потом был на гражданке. Отец умер. Отсрочка у меня закончилась, и меня по дороге за дочкой в детский садик остановила полиция с представителем ТЦК типа для проверки документов, отвезли в военкомат и снова мобилизировали. Отправили меня в город Ровно, в 104-ю бригаду ТРО", - сказал пленный.
Он добавил, что его держали под дулами автоматов, условия были тяжелыми.
"Холодно, никаких условий для жизни не было", - отметил Лавренко.
По его словам, ему обещали отсутствие серьезных столкновений, а также чай и тепло.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Украинский пленный рассказал, что попал в украинскую армию с похмелья
2 сентября 2025, 09:59
"Сказали, вы посидите там 2 недельки. Минимум 2 недельки до месяца. 225 заштурмуют, вы будете на закрепах. Все будет спокойно. Россиян вы не увидите. И все будет, там, будет все: и чай, и тепло, и все будет нормально. Но по факту нас без проводника, без никого кинули, завели, уже завели в окружение. И, ну, просто кинули как мясо", - подчеркнул пленный.
Лавренко подчеркнул, что никому в рядах ВСУ не хочется воевать против России, моральный дух украинских подразделений подавлен. "Как воевать, если вот такое обеспечение и такое отношение к воинам? Нельзя так", - добавил он.
Военнопленный ВСУ отметил, что желания продолжать сопротивление пройти российских бойцов у него и его сослуживцев не было, поэтому после штурма опорного пункта ВСУ военнослужащими России он сдался в плен.
"Ваши нас взяли в плен и отнеслись отлично. И накормили, и напоили, согрели хотя бы. Никто там не бил, не издевался", - отметил Лавренко.
Лавренко попал в плен к разведчикам группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции во время штурма опорного пункта в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
