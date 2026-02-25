Военнопленный ВСУ рассказал, как был пойман ТЦК

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Юлий Лавренко рассказал, что был пойман сотрудниками ТЦК, когда шел забирать свою дочку из детского садика.

Видео с рассказом пленного опубликовало Минобороны. По его словам, первый раз он был мобилизован в 2023 году в марте, попал на курсы сержанта, так как имел высшее образование. После обучения попал в 41-ю бригаду ВСУ , где пробыл два года. Затем был списан по уходу за отцом.

"Потом был на гражданке. Отец умер. Отсрочка у меня закончилась, и меня по дороге за дочкой в детский садик остановила полиция с представителем ТЦК типа для проверки документов, отвезли в военкомат и снова мобилизировали. Отправили меня в город Ровно , в 104-ю бригаду ТРО", - сказал пленный.

Он добавил, что его держали под дулами автоматов, условия были тяжелыми.

"Холодно, никаких условий для жизни не было", - отметил Лавренко.

По его словам, ему обещали отсутствие серьезных столкновений, а также чай и тепло.

"Сказали, вы посидите там 2 недельки. Минимум 2 недельки до месяца. 225 заштурмуют, вы будете на закрепах. Все будет спокойно. Россиян вы не увидите. И все будет, там, будет все: и чай, и тепло, и все будет нормально. Но по факту нас без проводника, без никого кинули, завели, уже завели в окружение. И, ну, просто кинули как мясо", - подчеркнул пленный.

Лавренко подчеркнул, что никому в рядах ВСУ не хочется воевать против России , моральный дух украинских подразделений подавлен. "Как воевать, если вот такое обеспечение и такое отношение к воинам? Нельзя так", - добавил он.

Военнопленный ВСУ отметил, что желания продолжать сопротивление пройти российских бойцов у него и его сослуживцев не было, поэтому после штурма опорного пункта ВСУ военнослужащими России он сдался в плен.

"Ваши нас взяли в плен и отнеслись отлично. И накормили, и напоили, согрели хотя бы. Никто там не бил, не издевался", - отметил Лавренко.