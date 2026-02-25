МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Западные СМИ отвергают очевидный факт, что конфликт на Украине спровоцировало стремление к расширению НАТО на Восток, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, опубликованном на YouTube-канале.
"Нам говорят, что <…> Россию можно легко победить, если продолжать конфликт. Основной нарратив в СМИ во время этого конфликта — так называемое "неспровоцированное вторжение" России. <…> СМИ не способны признать очевидное — что расширение НАТО спровоцировало этот конфликт, ведь признание этого означало бы признание легитимности военных действий России", — отметил профессор.
При этом он напомнил заявления главы киевского режима, свидетельствующие, что все действия России на Украине были направлены исключительно на устранение возникающей со стороны Североатлантического альянса угрозы.
"Западные СМИ не могут рассказать, что в первый день СВО Зеленский подтвердил: с ним связались из Москвы, чтобы обсудить мирные переговоры на основе отказа Украины от вступления в НАТО — на что Зеленский согласился. <…> СМИ не могут сообщить общественности, что сам Зеленский в марте 2022 года сказал, цитирую: "На Западе есть те, кто не возражает против затяжной войны, потому что это означало бы истощение России, даже если это приведет к гибели Украины и будет стоить украинских жизней", — пояснил Дизен.
Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.