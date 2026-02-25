Рейтинг@Mail.ru
"Легко победить". На Западе ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:56 25.02.2026 (обновлено: 05:00 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076538546.html
"Легко победить". На Западе ответили на слова Зеленского о России
"Легко победить". На Западе ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 25.02.2026
"Легко победить". На Западе ответили на слова Зеленского о России
Западные СМИ отвергают очевидный факт, что конфликт на Украине спровоцировало стремление к расширению НАТО на Восток, заявил профессор Университета... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T04:56:00+03:00
2026-02-25T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
оон
россия
москва
гленн дизен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499198_0:157:3017:1854_1920x0_80_0_0_3a9a7ae626e00d066aea1f84d53c50e5.jpg
https://ria.ru/20260224/britaniya-2076312702.html
https://ria.ru/20260216/ukraina-2074594894.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499198_168:0:2849:2011_1920x0_80_0_0_4aaecdb0849d048bdf0b341a99bfbbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, оон, россия, москва, гленн дизен, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, ООН, Россия, Москва, Гленн Дизен, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Легко победить". На Западе ответили на слова Зеленского о России

Профессор Дизен: Запад игнорирует факт, что НАТО развязала конфликт на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Западные СМИ отвергают очевидный факт, что конфликт на Украине спровоцировало стремление к расширению НАТО на Восток, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, опубликованном на YouTube-канале.
"Нам говорят, что <…> Россию можно легко победить, если продолжать конфликт. Основной нарратив в СМИ во время этого конфликта — так называемое "неспровоцированное вторжение" России. <…> СМИ не способны признать очевидное — что расширение НАТО спровоцировало этот конфликт, ведь признание этого означало бы признание легитимности военных действий России", — отметил профессор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Удар Горлума: британская элита спасает себя и план оккупации Украины
24 февраля, 08:00
При этом он напомнил заявления главы киевского режима, свидетельствующие, что все действия России на Украине были направлены исключительно на устранение возникающей со стороны Североатлантического альянса угрозы.
"Западные СМИ не могут рассказать, что в первый день СВО Зеленский подтвердил: с ним связались из Москвы, чтобы обсудить мирные переговоры на основе отказа Украины от вступления в НАТО — на что Зеленский согласился. <…> СМИ не могут сообщить общественности, что сам Зеленский в марте 2022 года сказал, цитирую: "На Западе есть те, кто не возражает против затяжной войны, потому что это означало бы истощение России, даже если это приведет к гибели Украины и будет стоить украинских жизней", — пояснил Дизен.
Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаООНРоссияМоскваГленн ДизенВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала