Передача ЯО Украине приведет к третьей мировой войне, заявил эксперт

АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Передача Западом ядерного оружия Украине может привести к началу третьей мировой войны с непредсказуемыми последствиями, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

"Передача Украине ядерного оружия станет шагом, который может запустить цепную реакцию и привести к третьей мировой войне с непредсказуемыми последствиями", - заявил собеседник агентства.

По мнению обозревателя, ядерный фактор остается ключевым элементом глобального стратегического сдерживания, и любое изменение конфигурации в зоне активного конфликта неизбежно приведет к резкому росту напряженности. Эксперт полагает, что появление у Киева ядерного потенциала будет воспринято Москвой как прямое вовлечение НАТО в противостояние, что автоматически повысит риск ответных шагов и расширения географии конфликта.

Йылмаз также считает, что подобный шаг подорвет международные механизмы нераспространения, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия. По его оценке, создание прецедента передачи ядерного вооружения стране, находящейся в состоянии военного конфликта, может спровоцировать другие государства добиваться аналогичных гарантий, что приведет к ускорению гонки вооружений.