"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине
Массовый отток населения из Украины поставил под сомнение ее существования как государства, пишет итальянское издание AntiDiplomatico. РИА Новости, 25.02.2026
Antidiplomatico: массовый отток людей с Украины угрожает ее государственности
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Массовый отток населения из Украины поставил под сомнение ее существования как государства, пишет итальянское издание AntiDiplomatico
.
«
"Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего. <…> Шесть миллионов человек покинули ее после начала конфликта. Чем больше времени проходит, чем больше она разрушена, тем меньше вероятность их возвращения назад.<…> Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не сможет существовать", — отмечается в тексте.
По словам автора, дефицит людских ресурсов у киевского режима определил его крах. В этом случае даже самые передовые вооружения не способны дать Украине шанс на выживание, говорится в статье.
«
"Не появилось такое чудо-оружие, способное спасти Киев. Единственным фактором, способным изменить ситуацию, является численность военных. А украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава", — подчеркивается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. По оценкам местных СМИ, население постсоветской республики сократилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник уточнил, что страна ежегодно лишается 250-300 тысяч человек.
Вместе с этим в зоне боевых действий продолжается отступление ВСУ. По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, а также уничтожили 1075 киевских боевиков.