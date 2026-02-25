Рейтинг@Mail.ru
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 25.02.2026
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине - РИА Новости, 25.02.2026
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине
Массовый отток населения из Украины поставил под сомнение ее существования как государства, пишет итальянское издание AntiDiplomatico. РИА Новости, 25.02.2026
"Не сможет существовать": на Западе проговорились о произошедшем на Украине

Antidiplomatico: массовый отток людей с Украины угрожает ее государственности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Массовый отток населения из Украины поставил под сомнение ее существования как государства, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего. <…> Шесть миллионов человек покинули ее после начала конфликта. Чем больше времени проходит, чем больше она разрушена, тем меньше вероятность их возвращения назад.<…> Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не сможет существовать", — отмечается в тексте.

Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Вчера, 02:20
По словам автора, дефицит людских ресурсов у киевского режима определил его крах. В этом случае даже самые передовые вооружения не способны дать Украине шанс на выживание, говорится в статье.
"Не появилось такое чудо-оружие, способное спасти Киев. Единственным фактором, способным изменить ситуацию, является численность военных. А украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава", — подчеркивается в публикации.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума
Вчера, 01:31
Ранее Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. По оценкам местных СМИ, население постсоветской республики сократилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник уточнил, что страна ежегодно лишается 250-300 тысяч человек.
Вместе с этим в зоне боевых действий продолжается отступление ВСУ. По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области, а также уничтожили 1075 киевских боевиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьКиев
 
 
