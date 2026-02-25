https://ria.ru/20260225/ukraina-2076534641.html
В Николаеве дважды прогремели взрывы
В Николаеве дважды за ночь прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.02.2026
