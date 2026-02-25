Рейтинг@Mail.ru
"Русские знают". В США ответили на заявления Зеленского о новом оружии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 25.02.2026 (обновлено: 03:36 25.02.2026)
"Русские знают". В США ответили на заявления Зеленского о новом оружии
Страны НАТО создали ракету "Фламинго" которую Владимир Зеленский называет украинской разработкой, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер
"Русские знают". В США ответили на заявления Зеленского о новом оружии

Аналитик Риттер: страны НАТО притворяются, что ракету "Фламинго" сделала Украина

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.Страны НАТО создали ракету "Фламинго" которую Владимир Зеленский называет украинской разработкой, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Ракета "Фламинго" — это обходной маневр, чтобы обойти российские красные линии в отношении ракет Tomahawk, SCALP и Storm Shadow. <…> Ее разработали британцы и притворяются, будто ее сделали украинцы. <…> Твердое ракетное топливо для нее производится в Дании. <…> Немцы взяли на себя наведение и управление, а британцы — финансирование и общее руководство", — сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа готовится к ядерной войне против России и США
20 февраля, 08:00
По словам аналитика, Россия адекватно отреагировала на данные о появлении у ВСУ "Фламинго".
"Русские сразу же нанесли удар "Кинжалами" по производственным сборочным объектам, русские знают, что происходит", — пояснил Риттер.
Зеленский 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил удар по производственной линии украинских ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава киевского режима утверждал, что массовое производство снарядов с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу 2026 года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому они не смогут поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Выход Америки из послевоенного миропорядка и новый баланс сил
20 февраля, 08:00
 
