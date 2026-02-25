Рейтинг@Mail.ru
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе - РИА Новости, 25.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 25.02.2026
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
Боевики ВСУ угрожали оружием сотруднице украинской полиции за попытку пресечь мародерство в Гуляйполе Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Леонид. РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе

РИА Новости: ВСУ во время мародерства в Гуляйполе угрожали сотруднице полиции

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали оружием сотруднице украинской полиции за попытку пресечь мародерство в Гуляйполе Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Леонид.
По его словам, ситуация произошла, когда боевики ВСУ вывозили награбленные товары из одного из магазинов.
Украинские военные
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Ямполе
5 января, 07:18
5 января, 07:18
"У моей соседки дочь в полиции служила, она им сказала: "Вы что делаете, ребята?" В ответ на неё наставили автоматы, и она ничего не смогла сделать", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны 27 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
Украинские военные
Беженка рассказала об угрозах ВСУ убить мирных жителей в Гуляйполе
22 февраля, 03:30
22 февраля, 03:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
