https://ria.ru/20260225/ukraina-2076532226.html
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе - РИА Новости, 25.02.2026
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
Боевики ВСУ угрожали оружием сотруднице украинской полиции за попытку пресечь мародерство в Гуляйполе Запорожской области, рассказал РИА Новости беженец Леонид. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T03:00:00+03:00
2026-02-25T03:00:00+03:00
2026-02-25T03:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20260105/vsu-2066431184.html
https://ria.ru/20260222/vsu-2076037826.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ угрожали оружием сотруднице полиции в Гуляйполе
РИА Новости: ВСУ во время мародерства в Гуляйполе угрожали сотруднице полиции