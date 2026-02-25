"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Недавние события во Львове показали, что после окончания вооруженного конфликта с Россией Украина перестанет существовать как государство, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову, — сказал он.
По словам эксперта, накопившиеся на Украине противоречия обладают эффектом замедленной бомбы.
"Как только боевые действия прекратятся <…> Украины не будет как государства. Начнутся политические процессы", — подытожил Мартьянов.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что на Западной Украине начались теракты, организованные бандой дезертиров из ВСУ. Так, в воскресенье во Львове произошел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. Отмечалось, что заказчиками и исполнителями оказались сами украинские граждане, а в стране фактически начались неконтролируемые разборки.