"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 25.02.2026 (обновлено: 13:14 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076529195.html
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове - РИА Новости, 25.02.2026
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове
Недавние события во Львове показали, что после окончания вооруженного конфликта с Россией Украина перестанет существовать как государство, заявил американский... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:20:00+03:00
2026-02-25T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
украина
россия
https://ria.ru/20260225/referendum-2076527276.html
https://ria.ru/20260224/evropa-2076311194.html
львов
украина
россия
в мире, львов, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Украины не будет": в США поразились тому, что разгорелось во Львове

Аналитик Мартьянов: на Западной Украине уже начался процесс распада государства

© REUTERS / Anastasiia SmolienkoСотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина
Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина
© REUTERS / Anastasiia Smolienko
Сотрудники полиции на месте взрывов во Львове, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Недавние события во Львове показали, что после окончания вооруженного конфликта с Россией Украина перестанет существовать как государство, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Вы, наверное, сами вчера видели, что во Львове происходят действительно ошеломляющие события. Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову, — сказал он.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Не по плану": на Западе рассказали о панике на Украине из-за референдума
Вчера, 01:31
По словам эксперта, накопившиеся на Украине противоречия обладают эффектом замедленной бомбы.
«

"Как только боевые действия прекратятся <…> Украины не будет как государства. Начнутся политические процессы", — подытожил Мартьянов.

Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщили, что на Западной Украине начались теракты, организованные бандой дезертиров из ВСУ. Так, в воскресенье во Львове произошел взрыв, в результате которого пострадали 24 человека. Отмечалось, что заказчиками и исполнителями оказались сами украинские граждане, а в стране фактически начались неконтролируемые разборки.
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Просто ужасно". На Западе раскрыли план действий после краха Украины
24 февраля, 06:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовДэниел ДэвисВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
