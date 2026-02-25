Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами

ООН, 25 фев – РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца, говоря о переговорах с РФ и США, заявила, что нет согласия по самым чувствительным вопросам, но Киев якобы готов к компромиссам.

"Мы хотим мира больше, чем кто-либо другой. Но, разумеется, это должен быть справедливый мир. Украина готова идти на компромиссы и уже заявляла, что готова согласиться на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Это очень трудный компромисс для нас", – добавила Беца.