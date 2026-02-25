Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
01:18 25.02.2026
Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами
Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами
Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
ООН, 25 фев – РИА Новости. Замглавы МИД Украины Марьяна Беца, говоря о переговорах с РФ и США, заявила, что нет согласия по самым чувствительным вопросам, но Киев якобы готов к компромиссам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Зампостпреда России при ООН рассказала о переговорах по урегулированию
"По состоянию на сегодняшний день у нас нет договоренностей по наиболее чувствительным политическим вопросам", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Беца при этом утверждает, что Киев якобы готов идти на компромиссы.
"Мы хотим мира больше, чем кто-либо другой. Но, разумеется, это должен быть справедливый мир. Украина готова идти на компромиссы и уже заявляла, что готова согласиться на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения. Это очень трудный компромисс для нас", – добавила Беца.
Вопросы суверенитета и территориальной целостности она назвала "красной линией" для Украины.
"Сам выдумал". Зеленского уличили во лжи о переговорах с Россией
