В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке мобилизации

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине выстрелили в мужчину при попытке мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Кривом Роге военкомы застрелили мужчину при попытке мобилизации... возник конфликт между сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) с одной стороны и двумя мужчинами с другой", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Как отмечается, работник военкомата получил ножевое ранение.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
22 февраля, 21:25