В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке мобилизации
01:02 25.02.2026 (обновлено: 01:43 25.02.2026)
В Кривом Роге сотрудники ТЦК застрелили мужчину при попытке мобилизации
Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине выстрелили в мужчину при попытке мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.02.2026
2026
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Кривом Роге на Украине выстрелили в мужчину при попытке мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Кривом Роге военкомы застрелили мужчину при попытке мобилизации... возник конфликт между сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) с одной стороны и двумя мужчинами с другой", - говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Как отмечается, работник военкомата получил ножевое ранение.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол
22 февраля, 21:25
 
В миреКривой РогУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
