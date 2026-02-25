Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине

Рейтинг@Mail.ru
14:55 25.02.2026
"Много креативных идей" выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 25.02.2026
© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Много креативных идей" выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Есть много креативных идей на столе переговоров, которые я не могу обсуждать сегодня, потому что это, наверное, будет неуместно", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting. Запись выступления опубликовал в YouTube организатор мероприятия - Фонд Виктора Пинчука.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО
24 февраля, 12:44
По словам Уиткоффа, эти идеи "реалистичные и разумные".
"И даже если они не работают, то это не значит, что мы не пытаемся", - добавил спецпосланник.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Замглавы МИД Украины рассказала о ситуации с мирными переговорами
Вчера, 01:18
 
