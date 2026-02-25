https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076655031.html
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине - РИА Новости, 25.02.2026
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине
"Много креативных идей" выдвигается в ходе переговоров об украинском урегулировании, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:55:00+03:00
2026-02-25T14:55:00+03:00
2026-02-25T14:55:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
стив уиткофф
виктор пинчук
владимир мединский
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372684.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076526163.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, стив уиткофф, виктор пинчук, владимир мединский, youtube, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Виктор Пинчук, Владимир Мединский, YouTube, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине
Уиткофф заявил о большом количестве креативных идей в переговорах по Украине