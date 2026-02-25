Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

« "Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом , нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней", — сказал он, выступая на украинском форуме YES Meeting.

По словам Уиткоффа, во время дискуссий по урегулированию конфликта выдвигается много креативных и разумных идей.

Дипломат также допустил, что в качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы могут применить подобие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.