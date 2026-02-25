Рейтинг@Mail.ru
14:34 25.02.2026 (обновлено: 15:17 25.02.2026)
Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине
Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, европа, нато
Уиткофф назвал сроки новой трехсторонней встречи по Украине

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшее время, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной и Джаредом, нашей командой, вероятно, в течение следующих десяти дней", — сказал он, выступая на украинском форуме YES Meeting.
По словам Уиткоффа, во время дискуссий по урегулированию конфликта выдвигается много креативных и разумных идей.
Дипломат также допустил, что в качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы могут применить подобие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
