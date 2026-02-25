https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076642164.html
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве - РИА Новости, 25.02.2026
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер в четверг намерены встретиться в Женеве с... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:12:00+03:00
2026-02-25T14:12:00+03:00
2026-02-25T14:12:00+03:00
в мире
иран
женева (город)
сша
джаред кушнер
стив уиткофф
виктор пинчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076529014.html
иран
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, женева (город), сша, джаред кушнер, стив уиткофф, виктор пинчук
В мире, Иран, Женева (город), США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Виктор Пинчук
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве
Уиткофф: делегация США встретится с представителями Ирана в Женеве в четверг