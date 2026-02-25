Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076642164.html
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве - РИА Новости, 25.02.2026
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер в четверг намерены встретиться в Женеве с... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:12:00+03:00
2026-02-25T14:12:00+03:00
в мире
иран
женева (город)
сша
джаред кушнер
стив уиткофф
виктор пинчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076529014.html
иран
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, женева (город), сша, джаред кушнер, стив уиткофф, виктор пинчук
В мире, Иран, Женева (город), США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Виктор Пинчук
Уиткофф подтвердил встречу с представителями Ирана в Женеве

Уиткофф: делегация США встретится с представителями Ирана в Женеве в четверг

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер в четверг намерены встретиться в Женеве с представителями Ирана.
"Мы летим в ночь в среду. Главная цель нашего пребывания в Женеве - встретиться с иранцами, потому что мы пытаемся урегулировать эту ситуацию дипломатически ", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting.
Запись выступления опубликовал организатор мероприятия Фонд Виктора Пинчука в YоuTube.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 02:19
 
В миреИранЖенева (город)СШАДжаред КушнерСтив УиткоффВиктор Пинчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала