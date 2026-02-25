Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 25.02.2026 (обновлено: 10:05 25.02.2026)
Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве
Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве
Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. РИА Новости, 25.02.2026
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
https://ria.ru/20260224/svo-2076254331.html
Уиткофф оценил работу российской делегации на переговорах в Женеве

Уиткофф: Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, помощник президента России Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию", — сказал он во время выступления на украинском форуме YES Meeting, его слова приводит телеканал ТСН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Третий раунд переговоров проходил 17 и 18 февраля в Женеве. Туда также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как рассказал источник, они хотели узнать об итогах встречи. За ней наблюдали и представители Германии, Франции и Италии.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
В воскресенье Уиткофф сообщил, что в течение трех недель могут состояться новые контакты, которые откроют возможность для трехсторонней встречи на высшем уровне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
