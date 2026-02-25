Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах встретиться совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.