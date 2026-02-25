Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах встретиться совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг... Я говорил с Рустемом (Умеровым. — Прим. ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве", — сказал спецпосланник на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал "Новости. LIVE".
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.