Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 25.02.2026 (обновлено: 00:18 25.02.2026)
Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве
Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве - РИА Новости, 25.02.2026
Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах встретиться совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве с секретарем Совета... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, женева (город), сша, украина, рустем умеров, стив уиткофф, джаред кушнер, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), США, Украина, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине
Уиткофф сообщил о планах встречи с украинской делегацией в Женеве

Уиткофф заявил, что он и Кушнер намерены встретиться с Умеровым в четверг

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах встретиться совместно с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
"Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг... Я говорил с Рустемом (Умеровым. — Прим. ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве", — сказал спецпосланник на украинском форуме YES Meeting. Фрагмент выступления опубликовал портал "Новости. LIVE".
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Уиткофф пообещал хорошие новости по украинскому урегулированию
22 февраля, 06:40

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля в Женеве. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он уже доложил об их итогах Владимиру Путину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
После завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Как отметили в Кремле, Соединенные Штаты признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
Вчера, 08:00
 
