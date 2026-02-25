Рейтинг@Mail.ru
13:48 25.02.2026
"Золотой гаишник" из Уфы получил срок
"Золотой гаишник" из Уфы получил срок
происшествия, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Уфа, ГИБДД МВД РФ
"Золотой гаишник" из Уфы получил срок

УФА, 25 фев – РИА Новости. Орджоникидзевский суд Уфы приговорил к 18,5 годам лишения свободы бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, за продажу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, сообщает прокуратура региона.
Шайбакова в народе прозвали "золотым гаишником". Суд над бывшим начальником МРЭО, его заместителем и шестью подчиненными шел с 2024 года. Их обвинили в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении взятки, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы преступная группировка продавала водительские права за взятки без сдачи экзаменов.
"Шайбакову назначено 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, с ограничением свободы на 1 год, с лишением специального звания "подполковник полиции", - рассказали в прокуратуре региона журналистам.
Ранее гособвинение просило суд назначить Шайбакову 23 года колонии со штрафом в 5 миллионов рублей.
Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин получил 17,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Его также лишили звания "майор полиции".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска
31 января, 17:38
 
ПроисшествияУфаГИБДД МВД РФ
 
 
