"Золотой гаишник" из Уфы получил срок
Орджоникидзевский суд Уфы приговорил к 18,5 годам лишения свободы бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по... РИА Новости, 25.02.2026
Жителя Башкирии осудили на 18,5 года за продажу прав без сдачи экзаменов
УФА, 25 фев – РИА Новости. Орджоникидзевский суд Уфы приговорил к 18,5 годам лишения свободы бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, за продажу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, сообщает прокуратура региона.
Шайбакова в народе прозвали "золотым гаишником". Суд над бывшим начальником МРЭО, его заместителем и шестью подчиненными шел с 2024 года. Их обвинили в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении взятки, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы преступная группировка продавала водительские права за взятки без сдачи экзаменов.
"Шайбакову назначено 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, с ограничением свободы на 1 год, с лишением специального звания "подполковник полиции", - рассказали в прокуратуре региона журналистам.
Ранее гособвинение просило суд назначить Шайбакову 23 года колонии со штрафом в 5 миллионов рублей.
Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин получил 17,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Его также лишили звания "майор полиции".