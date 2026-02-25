"Золотой гаишник" из Уфы получил срок

УФА, 25 фев – РИА Новости. Орджоникидзевский суд Уфы приговорил к 18,5 годам лишения свободы бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдуса Шайбакова, за продажу водительских удостоверений без сдачи экзаменов, сообщает прокуратура региона.

Шайбакова в народе прозвали "золотым гаишником". Суд над бывшим начальником МРЭО, его заместителем и шестью подчиненными шел с 2024 года. Их обвинили в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении взятки, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы преступная группировка продавала водительские права за взятки без сдачи экзаменов.

"Шайбакову назначено 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 9 лет, с ограничением свободы на 1 год, с лишением специального звания "подполковник полиции", - рассказали в прокуратуре региона журналистам.

Ранее гособвинение просило суд назначить Шайбакову 23 года колонии со штрафом в 5 миллионов рублей.