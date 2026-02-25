Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Футбол
 
11:15 25.02.2026
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров
футбол
спорт
португалия
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спортинг (лиссабон)
бенфика
торпедо (москва)
лига чемпионов уефа
португалия
спорт, португалия, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), спортинг (лиссабон), бенфика, торпедо (москва), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Португалия, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Спортинг (Лиссабон), Бенфика, Торпедо (Москва), Лига чемпионов УЕФА
© официальный твиттер клуба "Спортинг"Футболисты "Спортинга"
Футболисты Спортинга - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© официальный твиттер клуба "Спортинг"
Футболисты "Спортинга". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Спортинг" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу на украинских арбитров первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов с "Бенфикой" за отказ пожать руку российскому игроку Ивану Чишкале, сообщает A Bola.
Матч между португальскими командами состоялся в понедельник и завершился домашней победой "Бенфики" со счетом 4:3. В состав судейской бригады вошли украинцы Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк, которые отказались пожимать руку Чишкале.
Ответная встреча пройдет на арене "Спортинга" 6 марта.
Чишкале 30 лет. Он выступает за "Спортинг" с января. Ранее россиянин играл за "Бенфику", с которой стал чемпионом Португалии в сезоне-2024/25 и обладателем Кубка страны. Также Чишкала представлял российские клубы, включая нижегородское "Торпедо" и югорскую команду "Газпром-Югра", в составе которой он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2015/16.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Реал" предоставил УЕФА доказательства оскорблений в адрес Винисиуса
19 февраля, 15:14
 
