СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров
"Спортинг" направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу на украинских арбитров первого четвертьфинального матча футзальной Лиги чемпионов с... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
СМИ: "Спортинг" пожаловался в УЕФА на украинских арбитров
A Bola: "Спортинг" подал жалобу на отказ украинских судей пожать руку Чишкале