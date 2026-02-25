https://ria.ru/20260225/uchitelya-2076631496.html
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нам нужно вместе (с депутатами Госдумы – ред.) создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает, в том числе нагрузка на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты, нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме.