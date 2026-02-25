Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нам нужно вместе (с депутатами Госдумы – ред.) создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает, в том числе нагрузка на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты, нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме.