Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/uchitelya-2076631496.html
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей
Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:39:00+03:00
2026-02-25T13:39:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
https://ria.ru/20260219/napadenie-2075414091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о снижении нагрузки на учителей

Мишустин заявил о снижении нагрузки на учителей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нагрузка на школьных учителей за два года снизилась, но работу над этим вопросом необходимо продолжить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Нам нужно вместе (с депутатами Госдумы – ред.) создать такой механизм, чтобы мы реально понимали, что еще мешает, в том числе нагрузка на учителей. По учителям, которых я лично знаю, вижу, что за два года есть результаты, нагрузка снижена, но насколько это хорошо и качественно, нам с вами вместе еще поработать надо", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме.
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Колокольцев рассказал о предотвращении нападений на школьников и учителей
19 февраля, 11:15
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала