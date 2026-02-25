В Госдуме рассказали о новых правилах освоения земельных участков

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России с 1 марта 2028 года земельный участок у собственника может быть изъят в случае его неиспользования по целевому назначению или неосвоения, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"В соответствии со статьей 284 Гражданского кодекса, которая действует с 1995 года, земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда он предназначен для жилищного и иного строительства и не используется по целевому назначению в течение трех лет. В этот период не включается время, необходимое для освоения земельного участка. Однако законодательством не было установлено, что понимается под освоением земельного участка и каковы его сроки. Все эти проблемы решаются федеральным законом, который был разработан Росреестром и вступил в силу 1 марта 2025 года", - сказал Кошелев

Парламентарий отметил, что, согласно закону, под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием. Срок освоения составляет три года - то есть, до 1 марта 2028 года, добавил он.

« "В новом законе об освоении земель, а также в разработанных проектах подзаконных актов не предлагается расширить основания для изъятия. Все правообладатели участков, на которых Росреестром или уполномоченными органами местного самоуправления будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке", - подчеркнул он.

Кошелев уточнил, что после выявления нарушения правообладателю земельного участка будет выдано предписание об устранении нарушения, далее проводится проверка исполнения такого предписания.

"При первом выявлении нарушения штраф не назначается, наказание ограничивается только предупреждением. Если же правообладатель не устраняет выявленное нарушение, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Потом власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земельных участков в связи с их ненадлежащим использованием и об их продаже с публичных торгов", - рассказал депутат.