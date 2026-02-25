В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына

КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Суд в Кызыле приговорил к 9,5 годам лишения свободы водителя, который летом пьяным насмерть сбил переходивших дорогу мужчину и его четырехлетнего сына, сообщает прокуратура Тувы.