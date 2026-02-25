Рейтинг@Mail.ru
В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына
25.02.2026
В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына
В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына - РИА Новости, 25.02.2026
В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына
Суд в Кызыле приговорил к 9,5 годам лишения свободы водителя, который летом пьяным насмерть сбил переходивших дорогу мужчину и его четырехлетнего сына, сообщает РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, кызыл
Происшествия, Кызыл
В Туве вынесли приговор пьяному водителю, сбившему мужчину и его сына

В Туве пьяного водителя, сбившего мужчину и его сына, приговорили к 9,5 годам

КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Суд в Кызыле приговорил к 9,5 годам лишения свободы водителя, который летом пьяным насмерть сбил переходивших дорогу мужчину и его четырехлетнего сына, сообщает прокуратура Тувы.
По данным прокуратуры, в июне 2025 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, ехал со скоростью не менее 80 километров в час по Магистральной улице в Кызыле. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пересекавших дорогу отца и 4-летнего сына. От полученных травм оба скончались на месте.
"Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
