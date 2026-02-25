Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады сравнил сотрудников украинских военкоматов с опричниками
Депутат Рады сравнил сотрудников украинских военкоматов с опричниками

Депутат Рады Разумков сравнил сотрудников ТЦК с опричниками

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутат Рады Дмитрий Разумков сравнил сотрудников украинских военкоматов с опричниками.
"Для одних это закон, для ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – это бумажка, с которой можно сходить только в уборную… Если мы с вами создали во время войны касту тех, кому можно всё, которые будут делать всё что захотели, сбивать людей, бить, наказывать, - мы с вами создаем опричников", - сказал Разумков, выступая на заседании украинского парламента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Украине таксисты помогают военкоматам ловить уклонистов, пишут СМИ
20 февраля, 17:18
Он, в частности, прокомментировал ситуацию с наездом микроавтобуса сотрудников военкомата на отца троих детей, за которого вступился футболист Даниил Колесник. По словам депутата, он уже обратился в правоохранительные органы с вопросом, почему на месте происшествия не оформили ДТП и не задержали сотрудника военкомата, совершившего наезд на человека. Депутат призвал принять закон об ответственности за незаконную мобилизацию и нарушение прав граждан во время мобилизационных мероприятий.
Ранее украинский клуб "Колос" уволил Колесника после публикации видео, на котором тот ударил сотрудника военкомата. На кадрах видно, как Колесник пытается защитить мужчину, которого представители военкомата затаскивают в машину. На записи также видно, как один из сотрудников нападает на самого Колесника и бьет его, спортсмен защищается и дает сдачи.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Полтавский ТЦК посоветовал мужчинам, избегающим службу, сменить пол
22 февраля, 21:25
 
УкраинаДмитрий РазумковВооруженные силы Украины
 
 
