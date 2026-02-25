Депутат Рады сравнил сотрудников украинских военкоматов с опричниками

Он, в частности, прокомментировал ситуацию с наездом микроавтобуса сотрудников военкомата на отца троих детей, за которого вступился футболист Даниил Колесник. По словам депутата, он уже обратился в правоохранительные органы с вопросом, почему на месте происшествия не оформили ДТП и не задержали сотрудника военкомата, совершившего наезд на человека. Депутат призвал принять закон об ответственности за незаконную мобилизацию и нарушение прав граждан во время мобилизационных мероприятий.