Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экспорт угля из России в 2025 году вырос на 7% - до 211 миллиона тонн, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"По сравнению с 2024 годом в 2025 году экспорт угля вырос на 7% и составил 211 миллионов тонн", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Экспорт угля из РФ по итогам 2024 года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, такие данные приводились в авторской статье вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".
Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Минфин ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам.