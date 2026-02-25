Рейтинг@Mail.ru
Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 25.02.2026 (обновлено: 16:56 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/tsivilev-2076683093.html
Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году
Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году
Экспорт угля из России в 2025 году вырос на 7% - до 211 миллиона тонн, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:11:00+03:00
2026-02-25T16:56:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975019979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86e6c6320b399f53177330010b84d7c4.jpg
https://ria.ru/20260225/benzin-2076682516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975019979_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_28bddad84592cf89fd873d24828bd5dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей цивилев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Цивилев рассказал о росте экспорта угля из России в 2025 году

Цивилев: экспорт угля из России в 2025 году вырос на 7%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экспорт угля из России в 2025 году вырос на 7% - до 211 миллиона тонн, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"По сравнению с 2024 годом в 2025 году экспорт угля вырос на 7% и составил 211 миллионов тонн", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Экспорт угля из РФ по итогам 2024 года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, такие данные приводились в авторской статье вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".
Весной прошлого года кабмин утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Минфин ранее предложил предоставить угольщикам с марта по декабрь рассрочку по отсроченным НДПИ и страховым взносам.
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Новак высказался о возможности возврата запрета экспорта бензина
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала