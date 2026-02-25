Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/tsenzura-2076722625.html
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру - РИА Новости, 25.02.2026
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерена ввести цензуру в парламенте, узаконив давление на оппозицию, заявил экс-президент страны,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:37:00+03:00
2026-02-25T18:37:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
игорь додон
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ebf466c81c4023005e68bf5bed08b82c.jpg
https://ria.ru/20260224/moldaviya-2076516111.html
https://ria.ru/20260224/moldaviya-2076513456.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045035051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c435c66226601ac0d6011d58a08ac2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, игорь додон, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру

Додон: правящая в Молдавии партия намерена ввести цензуру в парламенте

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерена ввести цензуру в парламенте, узаконив давление на оппозицию, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"После закрытия десятков неугодных СМИ правящая ПДС решила ввести цензуру и в парламенте. Вчера на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету состоялись публичные слушания по проекту закона № 448 от 06.12.2023 "О статусе, поведении и этике депутата в парламенте". Этот документ - не что иное, как инструмент запугивания и подавления оппозиции", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Молдавия хочет решить проблемы за счет давления на бизнес, заявил Лунгу
24 февраля, 22:55
Политик отметил, что под прикрытием "этики" планируется ограничение фундаментальных прав избранников народа с помощью беспрецедентных карательных мер. "В частности, вводится запрет на блокирование трибуны и микрофонов, санкции за "нарушение порядка" и любые действия, которые власть сочтет неподобающими; контроль над поездками, выступлениями и даже формулировками личной позиции; наказания за необоснованные пропуски, вплоть до лишения права на служебный транспорт; расширение санкций, затрагивающих публичное имущество. В документе указывается, что "поведение депутатов должно быть приличным" — под эту размытую норму можно подвести любого неудобного парламентария", - пояснил он.
По его словам, главное — вводятся расширенные основания для лишения мандата. "Проект предусматривает отзыв мандата по произвольным основаниям, включая медицинские или в результате конфискации имущества, признанного необоснованным, что выходит за конституционные рамки. В этих условиях любой депутат, не соответствующий навязанным властью "нормам поведения" и "приличия", рискует остаться без мандата и без голоса в парламенте", - отметил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Власти Молдавии превращают страну в культурное гетто, заявил Петрович
24 февраля, 22:26
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ДодонЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала