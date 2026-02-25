Додон обвинил правящую партию в Молдавии в намерении ввести цензуру

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) намерена ввести цензуру в парламенте, узаконив давление на оппозицию, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
"После закрытия десятков неугодных СМИ правящая ПДС решила ввести цензуру и в парламенте. Вчера на заседании комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету состоялись публичные слушания по проекту закона № 448 от 06.12.2023 "О статусе, поведении и этике депутата в парламенте". Этот документ - не что иное, как инструмент запугивания и подавления оппозиции", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что под прикрытием "этики" планируется ограничение фундаментальных прав избранников народа с помощью беспрецедентных карательных мер. "В частности, вводится запрет на блокирование трибуны и микрофонов, санкции за "нарушение порядка" и любые действия, которые власть сочтет неподобающими; контроль над поездками, выступлениями и даже формулировками личной позиции; наказания за необоснованные пропуски, вплоть до лишения права на служебный транспорт; расширение санкций, затрагивающих публичное имущество. В документе указывается, что "поведение депутатов должно быть приличным" — под эту размытую норму можно подвести любого неудобного парламентария", - пояснил он.
По его словам, главное — вводятся расширенные основания для лишения мандата. "Проект предусматривает отзыв мандата по произвольным основаниям, включая медицинские или в результате конфискации имущества, признанного необоснованным, что выходит за конституционные рамки. В этих условиях любой депутат, не соответствующий навязанным властью "нормам поведения" и "приличия", рискует остаться без мандата и без голоса в парламенте", - отметил Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.