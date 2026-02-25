https://ria.ru/20260225/trump-2076586422.html
Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости.
Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе стало заявлением о "поворотной вехе исторического масштаба" для страны и экономическом развороте после периода высокой инфляции при администрации Джо Байдена, передает в среду телеканал Fox News
.
"Америка совершила поворот исторического масштаба", - отмечает канал, характеризуя обращение главы государства.
Как подчеркивает Fox News, речь Трампа
была сосредоточена на том, что его администрация "перевернула страницу застоявшейся экономики при администрации Байдена, когда инфляция взлетела до максимумов за 40 лет", а также на мерах поддержки работающих семей, включая отмену налога на чаевые и сверхурочную работу.
Телеканал отмечает, что президент представил происходящее как масштабную трансформацию страны, заявив о результатах, "подобных которым никто раньше не видел".
Второе ежегодное выступление Дональда Трампа перед конгрессом после начала его второго президентского срока стало рекордным по длительности и продолжалось 107 минут (1 час 47 минут). Предыдущий рекорд принадлежал демократу Биллу Клинтону
.
Обращение о положении дел в стране - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.