Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News - РИА Новости, 25.02.2026
11:44 25.02.2026
Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News
Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News
Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе стало заявлением о "поворотной вехе исторического масштаба" для страны и экономическом развороте после периода высокой инфляции при администрации Джо Байдена, передает в среду телеканал Fox News.
"Америка совершила поворот исторического масштаба", - отмечает канал, характеризуя обращение главы государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Газовые амбиции США оказались разрушительными
21 февраля, 08:00
Как подчеркивает Fox News, речь Трампа была сосредоточена на том, что его администрация "перевернула страницу застоявшейся экономики при администрации Байдена, когда инфляция взлетела до максимумов за 40 лет", а также на мерах поддержки работающих семей, включая отмену налога на чаевые и сверхурочную работу.
Телеканал отмечает, что президент представил происходящее как масштабную трансформацию страны, заявив о результатах, "подобных которым никто раньше не видел".
Второе ежегодное выступление Дональда Трампа перед конгрессом после начала его второго президентского срока стало рекордным по длительности и продолжалось 107 минут (1 час 47 минут). Предыдущий рекорд принадлежал демократу Биллу Клинтону.
Обращение о положении дел в стране - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тренды глобальной политики по Трампу
5 февраля, 08:00
 
