Трамп заявил в конгрессе о поворотной вехе в экономике США, пишет Fox News

Телеканал отмечает, что президент представил происходящее как масштабную трансформацию страны, заявив о результатах, "подобных которым никто раньше не видел".

Обращение о положении дел в стране - это ежегодное предусмотренное конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.